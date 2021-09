Koolides on juba esimesed koroonakolded, ent noorte vaktsineerimine ei saa hoogu sisse

Riiklikul vaktsineerimisteavet koondaval saidil vaktsineeri.ee on eilse seisuga märgitud ainult kaheksa üldhariduskooli, kus lähima paari nädala jooksul õpilasi-töötajaid vaktsineeritakse. Nende kaheksa seas on kaks Tartu linnas asuvat kooli, kus vaktsineerimisega hõlmatus võrreldes ülejäänud Eestiga on juba väga hea, ja üks Lasnamäe kool. Seega maakoole, mille õpilastel on ehk kõige keerulisem vaktsineerimispunkti jõuda, on nimekirjas ainult viis.