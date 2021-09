ERSO 95. hooaja avavad "Sümfoonilised tantsud" Olari Eltsi juhatusel

Olari Eltsi juhtimisel on Eesti esindusorkester viimasel hooajal reageerinud kiirelt ühiskonnas toimuvatele sündmustele – olulistele teemadele on sekundeeritud näiteks kontsertide ajakohaste lisalugudega, sõnavõttudega enne kontserte või vestluspartnerite leidmisega ERSO TVs ülekantud kontsertide vaheaegadel. Oluliste ühiskondlike teemade kajastamist jätkatakse Olari Eltsi eestvedamisel ka algaval hooajal.

Suure populaarsuse saavutanud kontserdisarjade "Maestro", "Romantika", "Harmoonia" ja "Klaverikontsert" kõrval on ERSO juubelihooajal kavas uus hilisõhtune kontserdisari "Audiospaa", mis keskendub lõõgastava loomuga muusikale ning "Maa laul", mille fookuses on meie planeedi hoidmisest inspireeritud muusika.

Esimene "Audiospaa" sarja kontsert toimub 24. septembril, mil Eestisse on oodata maailma üht nimekaimat elektriviiuldajat Tracy Silvermani. Koos ERSOga tuleb ettekandele kahe Ameerika minimalisti looming: John Adamsi "The Dharma at Big Sur", mis ongi kirjutatud Tracy Silvermanile ja tema enda loodud 6-keelsele elektriviiulile, ning Johan Luther Adamsi Pulitzeri preemia ja Grammy võitnud teos "Become Ocean". Edasised kontserdid sellest sarjast toovad kuulajateni teiste seas Tõnu Kõrvitsa loomingu ning volbriööst inspireeritud sümfoonilise muusika.