Dombrovskis: tuleb hoolega planeerida, et EL-i toetusraha järsku hinnatõusu ei tooks

Eesti majandus kasvas selle aasta teises kvartalis 12%, Lätis 10%, Leedus 8%. Eesti on jõudnud kriisieelsele tasemele ja hea hoog paistab jätkuvat. Samal ajal hakkavad järjest avanema EL-i uute toetuste kraanid. Kõigepealt koroonakriisist üle saamiseks mõeldud taaste- ja vastupidavusfondid, siis ülejäänud EL-i tavapärased toetused. Kui nüüd majandusele sedasi hagu alla panna, kas ei hakka ähvardama ülekuumenemine? Tallinna digitippkohtumisel käinud EL-i majanduse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis rääkis Eesti Päevalehele, et saabuvaid toetussummasid peaks valitsus hoolikalt planeerima, et mitte põhjustada pudelikaelu ja sellest tingitud hinnatõusu.

Eesti esitas suvel ligi miljardieurose kava Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastu kasutamiseks, mis on mõeldud pandeemiast tekkinud majandusmõjudest üle saamiseks. Peaksite üsna pea andma kavale heakskiidu, kaugel olete selle hindamisega?



Oleme saanud 25 liikmesriigi kavad ja 18 on heaks kiidetud. Kaks riiki pole veel kava esitanud.