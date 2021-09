Eestimaine „vaikuse vabrik” kolib uude tehasesse ja toob Tallinnasse uudse teenuse

Berliinis on tekkinud kohvikutesse sildid, millel on kirjas, et seal ei tohi sülearvuteid kasutada. On töö- ja tavakohvikud. Töö tegijaid on hakatud tõrjuma, sest videokõnesid peetakse väga palju. Need segavad teisi külastajaid. Sellistes kohtades on vaja privaatsust ja vaikust. Ega endalgi ole hea tähtsaid nõupidamisi või delikaatset infot sisaldavaid kõnesid teiste ees pidada.

Appi tulevad Sileni vaikusekabiinid, mis tuuaksegi nüüd kontoritest ka avalikesse kohtadesse. Sileni uusi kabiine võib esmalt näha Tallinnas Rävala puiestee Reval Cafés, Tammsaare tee ärikeskuses, Balti jaama turul, Delta kohvik-bistroos, Arsenali keskuses, Solarise Gustav Cafes ning veidi aja pärast ka Viru hotellis ja Ülemiste linnakus. Miks need vajalikud on, loe alljärgnevast loost.