NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: kullapalavik

See episood tõi mulle kohe silme ette kaadri maailmakuulsast filmist „Kullapalavik”. Charlie Chaplini kehastatud hulkur, kes siiani oli sarnanenud kahejalgse räbalapuntraga ning pidanud talumatu nälja tõttu pehmeks keetma ja ära sööma oma saapa, on tänu kullaaugu leidmisele rikkaks saanud. Nüüd patseerib ta koos oma hiiglasekasvu semuga ookeaniauriku esimese klassi tekil, hirmkallis kasukas seljas, ja kasutab üleoleval ilmel kauni maniküürija teenust. Muinasjutt on tõeks saanud, paradiis on maa peale laskunud, kerjusest on saanud vähemalt natukeseks keiser.

Tellida pudel ehtsat šampanjat, juua ja surra husaari kombel, selle asemel et aastaid kusagil kapi taga vireleda – mis oleks kaunim!

Samasugune ime on sündinud ka Eestis. Tänu teise pensionisamba väljamaksetele pole juhtunud mitte ainult see, et näljased söövad peenes restoranis kõhu täis, hüppeliselt kasvas ju ka kõigi kaubanduskeskuste käive. Inimesed ostsid kodumasinaid, jopesid ja kalleid parfüüme. Umbes nagu suurte maadeavastuste ajal, kui pärast Uue Maailma vallutamist toodi Euroopasse, ennekõike muidugi Hispaaniasse ja Portugali, kuulmatuid rikkusi. Nüüd on piltlikult öeldes vallutatud teine pensionisammas ja need, kes otsustasid oma konto tühjaks teha, on päevapealt mitme või koguni mitmekümne tuhande euro võrra rikkamad. See on nagu lotovõit, täiesti arusaadav, et otsekohe lähevad kaubaks võimalikult suure ekraaniga telerid ja kaamelikarvast mantlid.