Talibani uus „ajutine” meestevalitsus purustab kõik varasemad ilusad lubadused

Afganistani äärmusliikumine Taliban avalikustas ajutise valitsuse, ühtsuslubadustest hoolimata koosneb see ainult meestest. Uut siseministrit otsib muuseas taga USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI).

Teisipäeval välja kuulutatud valitsuse liikmed on täielikult Talibani ridadest, kuigi varem rääkis Taliban, et kavatseb kaasata ka eelmise valitsuse liikmeid ja muid eksperte. Endine Afganistani president Hamid Karzai ja veteranpoliitik Abdullah Abdullah olid talibitega ka põhjalikke läbirääkimisi pidanud, kuid ministriportfelle neile ei jagunud.

Nii mõnigi uue valitsuse liige on staažikas talib, kes on terrorismi tõttu ÜRO sanktsioneeritute nimekirjas. Rahvusvahelise tunnustuse saamist see kergemaks ei muuda, kirjutab Briti väljaanne Guardian.