TAGATUBA | Saagu raha! Politseinikud, päästjad ja õpetajad võivad suuremat palka oodata

Seda juhtub kaunis harva, et rahandusminister saab sügisel järgmise aasta eelarve tegemise eel öelda: seisud on palju paremad, kui pool aastat tagasi arvasime. Praegu aga on minister Keit Pentus-Rosimannusel just selline võimalus, kui ta tutvustab rahandusministeeriumi värsket majandusprognoosi, mille alusel pannakse kokku ka lõplik 2022. aasta eelarve.