Uno Loop. Meie oma Frank Sinatra, meie oma James Bond

Kuid mis värvi on armastus, kes seda teab?

Mis värvi on armastus? Kui teaks, küll oleks hea! Su aknad maaliksin kohe just seda värvi ma,

et iga päev mu armastust siis näeksid sa, siis näeksid sa...

Uno Loop oli Eesti muusika suurkuju. Kordumatu hääletämbri ja viisakate maneeridega lauljal oli stiili ja sära, mis on jäädvustanud ta mitme põlvkonna mälusse. Pikaaegse pedagoogina osales ta terve plejaadi noorte muusikute üleskasvatamises. Isegi pärast 80. sünnipäeva jätkas ta muusikaelus osalemist.

Loopi meenutatakse kui heasüdamlikku ja lahket inimest, mitte kui tähesära nautivat staari. Laulja Heidy Tamme on estraadilauljana rahva hinge pugenud Loopi nimetanud rahvuslikuks aardeks. Jürgen Rooste jällegi on meenutanud, et spordimehena oli Loobil ka distsipliini.