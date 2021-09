Päevaleht käsitleb isamaa väärtuspõhist programmi, et seista Tallinnas eestimeelsuse, eesti keele ja ausa asjaajamise eest, kui rahvuspõhist vastandumist ja ei pea seda mõistlikuks, väites et need pole tõsised teemad. See, milliste väärtuste alusel juhitakse Tallinna, Eesti riigi pealinna, on just nende valimiste põhiküsimus. Ja see on oluline kogu Eesti jaoks.