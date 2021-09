Valdo Randpere: kui panna Margus Kurm juhtima Estonia uppumise asjaolusid, saame teada, et Estonia ei uppunud, vaid uputati

Kui palgata kits kärneriks, on tulemuseks puhtaks söödud aed. Kui panna Margus Kurm juhtima Estonia uppumise asjaolusid, saame teada, et Estonia ei uppununud, vaid uputati. Aga seda me teame Kurmi suu läbi juba varasemast, nii et mis siin uut on? Võite kindlad olla, et Kurm oma juba ammu välja öeldud seisukohast ei tagane ja et tema juhitud uurimise ainus eesmärk on tõestada, et laevad ei upu, vaid nad uputatakse.