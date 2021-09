KULTUURIBIIT | Näitleja Mirko Rajase playlist

She Keeps Bees – Saturn Return Selle loo ega bändi kohta midagi rääkida ei tahagi. Nende looming läheb korda, on oluline. Meeldib kuulata siis, kui jalutan õhtuti peale teatritöö lõppu vanalinnast läbi Schnelli pargi kodu poole.

Alice in Chains – Down in A Hole Muidu ma seda bändi eriti ei kuula, ent just see unplugged versioon meeldib, tekitab huvitava dialoogi ühe teise samal ajal tegutsenud grunge-bändiga – Nirvanaga. See lugu on saanud viimasel ajal oluliseks, võtab kokku teatava hingeseisundi, mis on ühtaegu valus ja samas väga ilus. Mulle ja ühele mu lähedasele sõbrale oluline lugu, mida oleme koos palju kuulanud. Tegelikult on kogu nende unplugged album vägagi kuulatav ja meeldiv.

Bob Dylan – it’s Alright, Ma Bob Dylanit on hea kuulata kahasse Joosega, nad justkui täiendavad teineteist, ka Bob Dylan on minu jaoks kindlasti sügise muusik. Dylani looming on mitmekülgne, kuid uusi mõtteid ja ideid tekitab igal kuulamisel just see lugu, mida mulle eriti meeldib kuulata rahvarohketes kohtade ning jälgida, kuhu selle loo muusika ja mõttemängud mind sel korral kannavad. Rännakulugu.

Joose Keskitalo – Ah ja voi jo kauhistu Vist üks minu lemmiklugusid temalt, kui midagi valima peaks. Joose Keskitalot kuulates muutub maailm alati kaunimaks. Tema lauludel on sõnad, millest igal korral midagi uut avastad. Minu jaoks esindab Joose läbi oma laheda huumori ja ka sellele täiesti kontrastse ning kohati ootamatu tõsiduse soomlaslikku rahu, samas saladuslikku ning mitmekihilist olemise-vormi. Muidugi on tema vanem looming mu jaoks ka puhas nostalgia – olen käinud Soomes ülikoolis ja lugu viib mind tagasi ülikooliaegsesse Turu linna, kuhu sügiseti pärast suvist eemalolekut naasin ja kus üle kõige nautisin pikki jalutuskäike jõe ääres.

EIK – Järgmisel nädalal

EIK on mu meelest üks lahedamaid ja huvitavamaid noori artiste Eestis, mulle meeldib, kuidas ta muusikat loob, sõnu kirjutab ja oma loomingut mõtestab. See lugu võtab minu jaoks hästi kokku need hetked, kui on pühapäev ja sa juba natukene tajud ning tead, et peagi algaval nädalal ootab sind ees tohutu töödehulk, kuid siis lülitad end veel hetkeks koos selle looga välja, mõtled ilusatele inimestele enda elus, sõidad selle loo atmosfäärist kantult mitu tundi rattaga Tallinnas ringi sügise kiirelt kaduvat ilu nautides. Ja hiljem on selline tunne nagu oleks iseendale suure saladuse ära rääkinud.

The Doors – People are strange

Ma ei tea, kas selliseid suuri sõnu võib teha, aga see on läbi aegade mu lemmiklugusid. The Doors on kooslus, mis on minuga väga pikalt kaasas käinud ja neil on vähe lugusid, mis mulle ei meeldiks. Kindlasti leian igal sügisel selle loo oma listist.

Mellen Gi Remix – In the end

Mellen Gi Remixidega ning tema loominguga pole ma tegelikult eriti kursis, loo originaali autor on Linkin Park, aga neidki pole ma kunagi eriti kuulanud. Selle loo avastasin aga kuulamiseks just sügisõhtuteks. Südaööl laternate valguses on vihmase ilmaga lahe seda lugu klappidest väga valjult kuulata.

Jesper Munk – You won’t see me go

Jesper Munki loominguga tutvusin paar aastat tagasi. See konkreetne lugu räägib ju armastusest ja sügis on mu jaoks kindlasti armastuse aeg. Teisalt muidugi – milline aeg seda poleks. See lugu laseb kenasti sügisesi pihlakaid vahtida ja mõne mõruma ka suhu pista.

Vennaskond – Mul oli üks plika

Nagu KINOd, tuleb alati ka Vennaskonda sügise saabudes kuulata. See on üks meeletult ilus lugu, mis tekitab mingi seletamatu hapra tunde mingist kujutlusest, igatsusest, mis mind sügiseti ikka külastab. Tunnetuslikult võib siin leida ühisosa ka Tammsaare „Poisi ja libliku“ lavastusega – justnagu räägiksid need ühest teemast, ehkki on väga erinevad nii oma sisult kui stiililt.