GALERII | Eesti üks suuremaid kunstisündmusi uurib looduse ja inimkeskkonna sümbioosivõimalusi

Kuuendat korda toimuval üritusel käsitletakse seekord toimetuleku ja kohanemise tähendusi ning kogukonnaloomet praegusel murrangulisel ajajärgul. Fotokuu vaatleb arenguid kunstis ja ühiskonnas, mida kogetakse üha rohkem kaamerate, ekraanide ja kujutiste vahendusel.

Eelmise nädala reedest on Tallinnas EKKM-is avatud Fotokuu peanäitus "Intensiivsed paigad". Näituse kuraatorid Anna Bitkina ja Maria Veits loomingulisest ühendusest TOK kutsusid kunstnikke nii Eestist kui väljastpoolt arendama uusi poliitilisi ja keskkondlikke tegutsemispõhimõtteid ning arhitektuuri, ruumi ja infrastruktuuri puudutavaid ideid, leidmaks edasiviivaid vastuseid küsimusele „Kuidas valmistuda tulevikuks, mis toetub omavahelise seotuse ja kooseksisteerimise põhimõtetele?”.

Kuraatorite kontseptuaalne raamistus lähtub vene filosoofilt ja meediauurijalt Mihhail Kurtovilt laenatud terminist „intensiivne paik“. See tähistab jõukeset, kust protsessid algavad ja kus neid talletatakse, kus kogemused on ühendatud ja kust need liiguvad edasi teistesse kontekstidesse ning kus tekivad uuted kontseptsioonid.

Ukraina kunstnikud Nataša Tseljuba ja Julija Appen eksponeerivad EKKM-is loo kodulinna tagasipöördumisega kaasnevatest mitmetistest tunnetest ning minevikumälestuste ja uute kogemuste segunemisest unises paneelmajade rajoonis. Eesti kunstniku Anna Kaarma poeetilised audiojalutuskäigud viivad publiku rändama kunstnike stuudiotesse nõukogude aja lõpul ehitatud Lasnamäele. Hollandi kunstnik Tanja Engelberts lahkab geoloogilise aja erinevaid kihistusi ja mõtiskleb, millised on ruumi väärkasutuse tagajärjed pärast inimajastu lõppu.