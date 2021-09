20 aastat sõda terroriga võttis ameeriklastelt võitlemisisu. Mis saab USA mõjujõust?

New Yorgi rünnaku 20. aastapäev pidigi olema aeg, kui korraks oma hinge süüvida ja küsida, mida oleme kaotanud ja õppinud. Ent veel mõni nädal tagasi oli võimalus, et see kõik jääb ajalooliseks heietuseks, samal ajal kui meie praegused juhid tegelevad moodsamate teemadega, nagu pandeemia, kliimakriis, digihiiud ja Hiina tõus. Kuigi „terrorivastane sõda” ei paistnud päris võidetud olevat, oli see vähemalt viigis. Tundus, et islamiterrorism on ajutine ja hallatav nähtus, mis piirdub järjest enam Aafrikaga, pluss paar tapahimulist üksiküritajat Euroopa kaubanduskeskustes. Nüüd aga tagab Afganistani sõja kuulsusetu lõpplahendus, et 11. septembri terrorirünnakute aastapäev langeb kokku Talibani emiraadi uue algusega. See muudab meenutused valusalt tänapäevaseks.