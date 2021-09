Uno Loopi (31.5.1930–8.9.2021) mäletan oma lapsepõlvest ehk 1970-ndate algusest eredalt kahe seiga tõttu. Esiteks seepärast, et tema nimi oli tagurpidi „pool onu”. See jäi meelde ja tänapäevani tunnen aukartust nende kultuuriinimeste ees, kelle nimedest samuti palindroomi saab (Ave Alavainu, Erik Ruus). Teiseks oli Loobi pilt ühel Kultuuri ja Elu esikaanel. (Nüüd kontrollides selgus, et see oli 1/1969 numbri kaanel.) See oli minu lemmikajakiri ja ma õppisin kõikide kaanenägude nimed pähe.