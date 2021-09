Peeter Olesk: unustage Trump, mõelge parem, mida tooks meile kaasa äärmusvasakpoolne Sanders

Vermont on USA kirdeosariik vastu Kanadat, New Hampshire`i osariigist läänemal. Eestlane, kes Looja laias loomaias (August Sang) ei kolla, tunneb toda piirkonda Uus-Inglismaast kõige paremini vahest New Hampshire'i kanatõu järgi. See on suurepärane tõug nii lihalt kui ka munade poolest ja kui ta on tapaküps, siis võib ta kaaluda umbes pool Toulouze'i isahanest (ligi 10 kg). Vermont on maaviljelus-, põllumajandus- ja metsakasvatuspiirkond selle iseärasusega, et annab kaks kolmandikku Uus-Inglismaa piimatoodangust ja üle 40 % USA vahtrasiirupist. Meie siin oleme harjunud valge suhkru ja meega, ükski ei pane Eestis kohvi sisse banaane või rosinaid. Põhja-Ameerika mandril on teised kombed, vahtrasiirup on seal enesestmõistetavam.

Minu huvi Vermonti osariigi vastu ei tekkinud aga siirupist, mida meie kodus valatakse peale hommikusele hirsipudrule. Tahtsin lihtsalt teada, milline oli Ameerika Ühendriikide Senati eelarvekomisjoni esimehe ja mitmekordse presidendikandidaadi Bernard („Bernie") Sandersi varasem töökeskkond enne minekut Washingtoni Kapitooleumi künkale.