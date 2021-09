Lõppkokkuvõttes on kõik enam-vähem rahul. Isegi see seltskond, kes aina kordas: „ Põlluaas, Põlluaas“ ja nõudis presidendi otsevalimist on Alar Karise kohta paar heakskiitvat sõna poetanud. Kohalike omavalitsuste valimised enam nii rahulikult ei lähe, siin on palju rohkem mängus kui presidendikantselei kümmekond töökohta.