Eerik-Niiles Kross Edgar Savisaare uutest sõpradest: päris lollidega pole ta varem niimoodi mehkeldanud

Et Edgar Savisaar kandideerib Lasnamäel, on ju iseenesest naljakaski. Et ta kandideerib seltskonnas, kelle põhisõnumitest on seni teada vaid vaktsiinivastasus, ei ole liiga üllatav. Savisaar on ajalooliselt peaaegu alati paigutanud ennast edumeelse Eesti huvide vastu. Alustades liidulepingu ideest N Liiduga, kodakondsuse nullvariandist, Euroopa Liidu vastasusest, NATO vastasusest, eestikeelse kooliharidusele ülemineku vastasusest ja lõpetades Krimmi okupeerimise õigustamise ning nüüd siis antivakserluse õhutamisega.