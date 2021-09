FOTOD | Rahvusraamatukogu avas Solarises saatkonna

Solarisest saab mõistagi kohapealseid raamatuid laenata, sinna tagastada ja iseseisvalt arvutit kasutada. Lisaks on võimalik teha koopiaid, kasutada printerit, lihtsalt aega veeta, lugeda suuremaid päeva- ja nädalalehti või küsida infonõustamist. Olemas on ka lastenurk.

“Rahvusraamatukogu otsinguportaal (portaal.nlib.ee) viib enam kui 500 andmebaasini ning PressReaderi kaudu saab lugeda tuhandeid ajalehti ja ajakirju üle maailma. Meie spetsialistid aitavad infomaastikul orienteeruda, et leida vajalik ,” kõneles teenindusjuht Helena Pant.

Esimese raamatulaenutuse tegi saatkonnast pikaajaline lugeja ja Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, kes viis koju Balthasar Russowi “Liivimaa kroonika” ja Stanislaw Lemi "Solaris ja Eeden".

"Pole vahet, kui suur on su kodu. Oluline on, et seal oleksid need raamatud, mis Sind kõnetavad," kommenteeris Tarmo Soomere oma esimese raamatu laenutamisel.

Saatkonna asutamine Solarise Keskusesse sündis mitmel põhjusel. Raamatukogud peavad tulevikus asuma rohkem aktiivse elu keskel, et teenused oleksid paremini kõigile kättesaadavad. Solaris on tuntud elustiilikeskusena ja lugemine on elustiil.

Vaikselt tuleb murda ka arusaam, et raamatukogu võrdub tolmuste riiulitega. Peadirektor Janne Andresoo sõnul pole see enam ammu nii. “ Seetõttu jõudis rahvusraamatukogu kevadel oma teenuste disainimise protsessi käigus otsusele, et asukoht Solarises aitab kõige paremini liikuda tuleviku raamatukogu suunas.”