Bioloog Lennart Lennuk: plastvärvist rattateed on järjekordne ilming laiemast mikroplasti probleemist, mida jätkuvalt ei teadvustata

Teadusuuringud kinnitavad, et mikroplastik on levinud kõikjal meie ümber ja võib siseneda inimese kudedesse. Koos plastiga organismi kanduvad mürgid on aga laialdane terviserisk. Probleemi tuleks jõulisemalt teadvustada ning võtta kasutusele võimalikud alternatiivid, kuid selle asemel kasutatakse plastikut aina enam kohtades, kus see meie keskkonda ja tervist ohustab.