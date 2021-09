„Mul ei ole roosasid prille kogu oma töö puhul, aga kõik need tööd, kus olen saanud osaleda, on olnud väga huvitavad,” ütleb Mari Abel, kelle koduteater on alates lavakunstikooli lõpetamisest olnud Von Krahl. Vahepeal on ta töötanud ka vabakutselisena.

Foto: Kiur Kaasik