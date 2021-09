JUHTKIRI | Kasutame elektri kõrge hinna ära

Targem oleks vaadata, kuidas praegust olukorda enda kasuks tööle panna. Pikas perspektiivis näitab praegune äratushind, et tuleb pingutada fossiilkütustest loobumise nimel. Jah, osa hinnatõusu annab CO 2 kvoodi maksumus, mis on poole aastaga kahekordistunud. Aga vähemalt sama suure osa annab paljudes elektrijaamades kasutatava gaasi kallinemine. Sellel on rohkem pistmist Euroopa majanduste taastumisega ja Venemaa-poolse gaasivarustuse kummaliste tõrgetega.