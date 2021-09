KOROONAKONVERENTS | Madis Müller: "Kui inimene, kellel on kõik korras ja olemas, võttis pensionisambast 30 000 välja, tegi ta rumala otsuse"

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna: "Antivakseritest vanemad on mulle valus teema. Kuulen koolijuhtidega kohtudes, et last tahetakse võtta koduõppele, kuna õpetaja on vaktsineeritud. Siis on küsimus, kui kvaliteetset õpet saab see lapsevanem lapsele kodus anda."

Endine Narva linnapea Katri Raik: "Neli asja. Lasnamäe ja Narva venelane pole üks ja sama venelane, see kindlasti nii ei ole. Teiseks ETV+ ja Pervõi Baltiiski kanal on jõudnud ühele usalduspiirile, see on väga suur edusamm. Kolmandaks on Facebooki kasutamine poole võrra venelaste seas tõusnud. Neljandaks näen Luule Komissarovi pildiga plakateid Narvas, aga keegi ei tea, kes ta on. Nii palju arusaamist võiks Tallinnas Eesti idaosa suhtes olla. Teine lugu on õige, vaatan plakatit Narvas, näen, et mõtlen midagi valesti. Plakatil oli Tallinna logo. Üleolevat suhtumist Narva suhtes sai selles protsessis ikka tunda."