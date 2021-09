RAAMATUBLOGI: „Perekonnata” kaasaegses kuues ja kriminaalne

Samal ajal koputab õnn veerandsaja aastaseks saanud neidise Libby õuele – ühtäkki saab ta teada, et on pärib Thamesi kaldal asuva häärberi Londoni ihaldusväärses Chelsea linnaosas. Häärber on küll lagunenud, ent sitse-kaheksa miljonit ikka maksab. Libby saab üllatuslikult teada, et kui ta oli kümnekuune, tegid tema vanemad enesetapu, kuid tema oli hea tervise juures ja paigutati hoolekandeasutusse. Ent pere kaks vanemat last kadusid ega andnud endast märku ka siis, kui täisealiseks said ja võinuks häärberi pärandusena endale saada.