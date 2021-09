NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: punane vaip ootab!

Kusjuures otse selle ees, neljandal positsioonil, ootab oma aega Estonia teatri juurdeehitus, mis paigutati ju rivi lõppu nimelt sellepärast, et kõik praegused poliitikud jõuaksid pensionile minna, enne kui saabub päev raske otsus langetada. Pole ju veel teada isegi selle juurdeehituse asukoht. Tallinna linn ja muinsuskaitse on kategooriliselt Tammsaare pargi täisehitamise vastu, aga muid asukohti pole pakutud, ja isegi kui pakutakse, poleks see ju enam juurdeehitus. Et sellest sasipuntrast ja peavalust pääseda, ongi probleem nihutatud praegusest võimalikult kaugele. Ja filmilinnak seisab veelgi kaugemal...

Olukord tuletab meelde nõukaaegset telefonijärjekorda. Tore oli sinna pääseda, aga ega see siis tähendanud, et sa niipea telefoni said! Inimesed ootasid järjekorras aastaid ja helistamas tuli ikkagi putkas käia.

Kultuuriobjektide kohta on lohutavalt öeldud: pole ju midagi hullu, kui pead kasvõi 20 aastat ootama, peaasi et riik on sind tunnustanud. Mõne kultuuriobjekti kohta see tõdemus võib-olla isegi kehtib, aga mõne puhul mitte.

Riigikogu kuulutas Eesti filmilinnaku riiklikult tähtsaks kultuuriehitiseks – see kõlab nii, nagu oleks keegi pidulikult teatanud, et kana on kodulind.

Kui inimene saab uue korteri, vajab ta osa asju otsekohe – näiteks magamisaset ja mingitki söögitegemisvõimalust. Ja on asju, millega võib tõesti kasvõi 20 aastat oodata – näiteks kroonlühter ja sektsioonkapp. Filmilinnak kuulub ilmselgelt esimesse kategooriasse.

Ma ei taha kellelegi liiga teha, aga muuseume ja kontserdisaale meil siiski mõnevõrra on. Muidugi tahaks Tartu ehitada keset südalinna hiiglasliku kultuurimaja, et mitte Tallinnast viletsam olla. Muidugi tuleb midagi ette võtta Kreenholmi imposantsete hoonetega. Ja muidugi kulub meile alati ära veel üks Pärdi nime kandev hoone, neist ei saa kunagi küll! Ka Estonia halvast akustikast on aastakümneid räägitud ning tegelikult on kurb ja piinlik, et kõik senised plaanid on luhtunud.