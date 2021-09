RAAMATUBLOGI: Olen tapnud ainult kaheksa naist. Kah asi. Ma olen tegelikult väga tore sell

Inimhing on kummaline. Kui loed krimiromaani räigest sarimõrvarist, kus ta ka ise esineb – näiteks vanglaseinte vahel – ja selgitab külmalt tehtud tegusid ega kahetse juuksekarva võrragi oma süüd, ning liigud autori teksti abil tema väärastunud mõttemaailma, siis ei teki värinatki. See on ju ilukirjandus, fiktsioon. Jah inimvärdjaid leidub ka reaalsuses, jah, see siin on lapsepilastaja-mõrtsuka koondportree, või kannibali a la Hannibal Lecter, aga nad ei ole päris.