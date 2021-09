Madis Somelar: õpetajate senine palgatõus on kui küünte lakkimine gangreenis käe sõrmedel

Kool – see on eelkõige õpilased ja õpetajad.

On mitu põhimõttelist asja, mida peab teadma õpetajate järelkasvust rääkides.

Neist kõige olulisem on muidugi lahendamata palgaküsimus. Paljude õpetajate tegelik tunnitasu on alla 6 euro, näitasid aastatagused brutopalga arvutused. Kevadel kasvas minu töötasu 18 senti tunnist.

Ei sobi rääkida palgatõusust ning protsentidest ja miljonitest, mis on haridusse paigutatud. Põhiküsimus on järgmine: kas tehtav lahendab õpetajate järelkasvu põua? Kui ei, siis on need loosungid ja tulevikulubadused, nagu jagati kaunite meloodiatega noodilehti Titanicu pillimeestele 15. aprillil 1912.