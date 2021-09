ARVUSTUS | Leinamise seitse staadiumit

Kanye West on täiuslik tänapäeva antikangelane: vaimsetest häiretest vaevatud, peavoolule ja tihti kõigele mõistuspärasele vastanduv egomaniakist geenius, kelle igale silbile – biidile laotud või järjekordse rant’i käigus Twitterisse kritseldatud – alluvad miljonid. Tema isiklik lugu on kui MTV-ajastu antiiktragöödia: Kanye kaotab kuulsuse tipul ema ebaõnnestunud plastikakirurgilise operatsiooni tõttu, süüdistab selles iseend, läheb avalikult sõgedaks (Taylor Swifti skandaal) ja kihlatuga lahku. Sellele järgneb hästi dokumenteeritud allakäiguspiraal, kuid ka vähemalt sama kurikuulus albumiajastu, mis paistab tagasi vaadates täpselt ühtima leina seitsme staadiumiga: „808s & Heartbreak” – šokk, „My Beautiful Dark Twisted Fantasy” – eitus, „Yeezus” – viha… Oleme jõudnud seitsmenda etapini: „Donda”, mis on nime saanud Kanye Westi ema järgi – tragöödiaga leppimine.