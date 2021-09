PEAMINISTRIUURING | Keeruline suvelõpp rappis erakonnajuhtide toetust

Tänavune augusti lõpp ja septembri algus pani poliitikud tõsiselt proovile. Esmalt jõudis lõpule pikalt kerinud presidendi valimise saaga. Presidendivalimiste kord pani erakondade juhid sundseisu, kus koalitsiooniparteid pidid kellegi ametisse hääletamiseks leidma tuge opositsioonilt.

Protsessi edukaks lõpuleviimiseks tuli suurendada erakondade koostööd ja selle kaudu avalikkusele näidata, et koalitsioon ja opositsioon on võimelised tähtsates küsimustes üksmeelele jõudma. See võinuks ju mõjuda kosutavalt ka parteijuhtide reitingutele: näe, olulistes küsimustes nad siiski suudavad juntimise ja teerullitamise asemel kokkuleppele jõuda!