Ain Seppik: muidugi ei mõelnud Edgar, et EKRE Keskerakonnast mööda läheb

Aktiivsest poliitikast eemale tõmbunud Ain Seppik (69) on hakanud tagasi tõmbuma ka ärist. Ent kõrvapilk on vahel teravam kui sellel, kes iga päev parteielu katlas keerleb ja üht tulekahju teise järel kustutab. Kuigi Seppik on 2013. aastast alates reformierakondlane, veetis ta elu ilusamad aastad Keskerakonnas, mille käekäiku jälgib huviga siiani.

Savisaar olnud väidetavasti kindel, et Keskerakond ilma temata hakkama ei saa. On siis saanud või ei ole?Nii arvab ta vist praegu ka, aga eelmised kohalikud valimised näitasid, et saab küll. Keskerakond saavutas Tallinnas enamuse, tõsi küll, hästi väikese. See oli Edgarile suur löök. Ta lõi ju oma valimisliidugi, et seda takistada.

Keskerakond tõi EKRE Tallinna Televisioonis pildile. Vaevalt mõeldi siis EKRE-t reklaamides, et tuleb päev ja EKRE on reitingutes teine, Keskerakond aga kolmas?Kindlasti ei mõeldud. Edgar mõtles pigem, et EKRE kujul saab Keskerakond noorema venna, kellega tulevikus valitsust teha. Jüri Ratas tegi selle teoks. Imestasin, et Isamaa sinna läks, aga eks Isamaa lähe vist igale poole, kuhu kutsutakse. Oma programmi realiseerida saab, jah, ainult võimul olles. Aga jah, muidugi ei mõelnud Edgar, et EKRE Keskerakonnast mööda läheb. Praegu hingab EKRE juba Reformierakonnale kuklasse.