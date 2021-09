Päästjate argipäev. Surnukehad, avariid, kottpimedast „praeahjust” välja kistud elud...

“Hukkunu lebas voodil või diivanil – enam ei mäleta, kummal –, käsi rippus üle serva ja auk oli selle ümber põrandasse põlenud. Auk oli poolemeetrise läbimõõduga ja sügavusse läbi põranda,” kirjeldab päästja Alar Mölter ühe suitsetaja elu lõppu.

Mis tunne on töötada ruumis, mille temperatuur on sama suur kui praeahjus? Mis on päästja töös kõige jubedam ja raskem? Mida on kõige raskem kustutada? Ja miks ometi nad seda tööd teevad, kui palk on kurikuulsalt väike?