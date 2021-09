KULTUURIBIIT | Režissöör Kaupo Kruusiaugu playlist

Režissöör paotab kultuuribiidis oma muusikaeelistuste ust. Nimekirjast leiab nii Vennaskonna, Maria Fausti, debüütfilmi muusika autori Kali Briisi, aga ka näiteks filmi „Blow-up“ muusika.

Vennaskond “Dostojevskilik Doris”

Suhteliselt ideaalne filmikarakteri kirjeldus on selles loos. Olen alati mõelnud, et seda lugu peaks laskma filmitudengitele filmikoolis. Äkki nüüd kuulavad. Vennaskond 90ndatel mulle ikka väga meeldis.

Sleadford Mods “Kebab Spider”

Seostub teatud tegevuste ja teatud sõpradega, keda viimasel ajal näeb üha harvem. Oma tooruses, totruses ja lihtsuses üks huvitavamaid bände viimasel ajal.

Future Islands “Like the Moon”

Kasutasin selle ansambli muusikat kunagi etenduses “Stseenid ühest abielust”. Meenub ka, et aastaid tagasi ühel muusikafestivalil tegime kämpingus sõbraga ettevalmistusi peole minekuks ja hiljem selgus, et seetõttu just seda bändi ei näinud. Sellest oli hiljem kahju.

Arcade Fire “Reflektor”

Meeldib selle loo muusikavideo ja mingi atmosfäär. Sobib kuulamiseks öösel.

Kali Briis – “Mean Lady”

Kali Briis on teinud filmi “Sandra saab tööd” muusika. Väga meeldis temaga koostööd teha ja arvan, et tuli ka hea muusika. Konkreetselt see lugu meeldib eeskätt kõla mõttes.

Vanemõde - “Elu armastan sind”

See pala meeldis mulle väga lapsepõlves. Eriti meeldis, et videos astus miilitsaautost välja karu. Selles loos on midagi nõukaajale väga omast. Meenub ka, et meil koolis oli bändi Vanemõde kontsert, kus ma üsna väikse poisina käisin. Aastaid hiljem lugesin Jüri Ehvlesti novelli “Al-Qaida”, kus tegelased liiguvad rongiga selle samale kontserdile. Mingi huvitav paralleelsus tekkis – kuidagi väga detaliselt on seeläbi meeles, kuidas ma sellele kontserdile läbi Pääsküla kulgesin.

Maria Faust “Organ”

Teen praegu Maria Faustist dokumentaalfilmi “Machina Faust”, aga ainult sellel põhjusel ma siia seda ei valiks. Mulle tõesti see plaat väga meeldib ja mõte, mida Maria edastada soovib, selle muusikaga ka tõepoolest edasi kandub.