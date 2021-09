Sotsiaalministeeriumi uus kantsler: hooldekodude töötajad peaksid olema vaktsineeritud

Sotsiaalministeeriumi uus kantsler Maarjo Mändmaa on ametis olnud ligikaudu kuu aega. Kas tal on nüüdseks tekkinud pilt, miks on koroonaviirusevastane vaktsineerimine käinud üle kivide ja kändude ning nüüdseks hoo kaotanud? Kuidas kavatseb ta selle taas käima saada? Sest teist viisi ohtliku haiguse mahasurumiseks ja inimeste halvima eest kaitsmiseks ei ole kusagilt võtta.

Sain paar päeva tagasi anonüümse lugejakirja, milles küsiti, kas Maarjo Mändmaa on muutunud võrreldes ajaga, kui sai esimest korda sotsiaalministeeriumi kantsleriks. (Mändmaa oli sotsiaalministeeriumi kantsler ka aastatel 2002–2007 – R. P.) Sellele oli lisatud viide vanale leheloole, mis rääkis, kuidas siis ministeeriumit reformiti ja pead lendasid. Kas seekord lendavad ka või olete muutunud?

Pead lendama ei hakka, see pole mingi omaette asi. On ilmselge, et tulin siia kriisi ajal, kriitilisel ajal ja muutusi on vaja. See oli ka mandaat, millega mind siia värvati.

Minu huvi on siiski see, kuidas olemasolevate ressurssidega parim tulemus saavutada. Ja kui on vaja jõuda inimestega arusaamisele, et eesmärgid ei haagi, inimene ei mõista oma rolli eesmärgi saavutamise puhul, siis on alati parem minna väärikalt lahku ja vaadata, kus see inimene saaks ennast realiseerida. Kuigi ka eelmine kord ma ei lennutanud siin eriti kedagi.