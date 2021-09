Avalik pöördumine: piiramised piiramiste pärast on lubamatud

COVID-19-ga seotud piirangute mõjukuse kohta on ilmunud arvukalt teaduslikke uurimusi, mistõttu teame, et mitmete piirangute kasulikkus võib jääda kaasnevatele kahjudele alla.

Piiramised piiramiste ja käsud käskude pärast on lubamatud, kui tegu on vähese kasulikkusega või lausa kahjulike abinõudega, nagu enamik sulgemismeetmeid ja (suvaliste) maskide (valimatu) kandmise sundus. Lubamatu on vaktsineerimise ümber tekitatud infomüra ja sunduse õhkkond, mis on tekitanud bumerangiefektina protesti vaktsiinide vastu.