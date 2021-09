Euroopa peaks valmistuma karmiks talveks, sest aastaid hoogu kogunud energiakriis jõuab mitme halva kokkusattumuse koosmõjul just siis haripunkti.

Riigid seisavad silmitsi elektri- ja gaasihinna järsu tõusuga, Euroopas aga napib samal ajal gaasivarusid ning sütt. Kui ka tuul on nõrk, võib reaalsuseks saada halvim stsenaarium: elektrikatkestused on nii laialdased, et tehased ja ettevõtted peavad uksed kinni panema, kirjutab majandusportaal Bloomberg.