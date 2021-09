Rahandusminister: taastuvenergia tasudega mängides ei võida vähegi pikemas vaates lõpuks keegi

„Elektri hinna hiljutine kasv on probleem nii kodutarbija kui ettevõtja jaoks ja tegu ei ole ainult lokaalse probleemiga. Viimase aja kõrge hinna üks peamistest põhjustest on eelkõige maagaasi hind ja see mõjutab elektri hinda globaalselt,” märkis rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Ministri sõnutsi peab lahendusi arutama, aga sisulise lahenduse puhul tuleb keskenduda pigem energeetikasektorile ja energialahendustele. „Fossiilsete, saastavate kütuste konkurentsivõime kukub kivina. Kliimaprobleemid muutuvad järjest tajutavamateks ja neid ei ole võimalik eitada enam ka kõige suurematel skeptikutel,” märkis ta.