JUHTKIRI | 5G ootamise lõppu ei paistagi

Teisalt osutavad pessimistlikumad tulevikuvaated uisapäisa tehnoloogilisse sõltuvusse jäämise ohtudele. Mis siis, kui keegi on ehitanud seadmetesse tagauksed, mis lasevad tal oma suva järgi nende tööd reguleerida?

Hirm selle ees pole laest võetud. Eile tuli teade, et Leedu kaitseministeerium soovitab vältida (eriti Xiaomi toodetud) Hiina telefonide ostmist ja olemasolevad minema visata. Leedu analüüs näitas, et neisse on sisse ehitatud tsensuuritarkvara, mida saab soovi korral Hiinast sisse lülitada.