Kultuurikorraldajad ja -ettevõtjad: kultuur on tulutoov tuleviku majandusharu

„Meie soov oli konkreetsete näidete varal tõestada, et iga kultuurile antud euro ei ole mitte jooksev kulu, vaid investeering, mis toob meie majandusele mitmekordselt tagasi,“ ütles Eesti Etendusasutuste Liidu ja Vene Teatri juht Margus Allikmaa. Kultuurisektor annab tööd ligikaudu 30 000 inimesele, koosneb ligi 10 000st keskmise või väikese suurusega ettevõttest, loomemajandus tervikuna panustab igal aastal ligikaudu 5% Eesti SKPsse. Tuginedes statistikaameti andmetele on see mahult võrreldav näiteks ehitussektoriga, kuid kaugelt suurem kui näiteks põllumajandus- ja energeetikasektorid.

Selleks, et sektorisse tehtavad investeeringud oleksid targad ja tulemuslikud, tuleb muuta käsitlust kultuurist. Me oleme olnud kinni ühetaolises käitumismustris ning puudu on jäänud innovatsioonijulgusest. „Eesti kultuuril läheb hästi, aga meie arengupotentsiaal on kordades suurem, sest me ei ole riigina piisavalt tegelenud kultuuri kui kaasaegse majandusharu arendamisega,“ rääkis festivalide Tallinn Music Week ja Station Narva looja Helen Sildna.