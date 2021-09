Mis hinde annab president Kersti Kaljulaid Eesti tegevusele ÜRO julgeolekunõukogus, kuhu valituks osutumise jaoks ta ise kõvasti panustas? Kuidas juhtus, et ÜRO peasekretär nimetas just Eesti varsti ametist lahkuva riigipea üleilmseks naiste ja laste eestkõnelejaks? Delfi „Erisaade“ valmis seekord hoopis New Yorgis, kus president Kaljulaid pidas maailmaorganisatsiooni peaassambleel oma viimase kõne riigipea ametis. Või, kes teab, äkki siiski mitte? Raimo Poom küsitles presidenti New Yorgis ÜRO-s kõne all olnud teemadel ja samal ajal maailmas teisi laineid tekitanud küsimustes.