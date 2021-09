NÄDALA NÄGU | Ivan Orav: Teeme süsti!

Sest see on ju teada, et vaktsineerimine pole lihtne töö. Täitsa loomulik, et Kaja Kallas ei saa üksipäini hakkama. Muidugi, on palju neid, kes jalamaid sulavad, kui nende juurde astub kaunis naine, süstal käes. Tõeline džentelmen täidab alati daami palve.