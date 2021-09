Eelmisel nädalal kasvas haigestunute arv 0–9-aastaste laste seas 15 protsendi võrra ja 10–14-aastaste laste seas 25 protsendi võrra. Terviseameti iganädalases epiidülevaates on need numbrid küll kajastatud, kuid nõnda, et nakatumine näib kõrgeim kõrgemas vanuses.