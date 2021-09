JUHTKIRI | Hullem pandeemia kui koroona

Sööme ka oluliselt teistsugust toitu kui meie esivanemad. Eriti lastele pakutavates toiduainetes on suhkrut nii palju, et poeriiulite ees suudab üksnes väga teadlik tarbija väiksema magusasisaldusega kauba välja otsida. Ja mõistagi lähevad magusaga tembitud suupisted paremini.

Praeguseks võib öelda, et ülekaal ja rasvumine on kogu maailmas kõige kiiremini leviv haigusvorm. End autosõidu ja hamburgeritega kosutanud läänemaailmale jõuavad kiiresti järele arengumaad, eriti Aafrikas.

See pole paraku asi, mille puhul Eestis tasuks uhkust tunda, et käiakse aja ja muu maailmaga ühte sammu. Seda enam, et muu maailma kogemus näitab, kui raske on tüsenemise trendist vabaneda. Proovitud meetodid ulatuvad rämpstoidu keelamisest ja suhkru maksustamisest jõulisema liikumise propageerimiseni, ent edulood upuvad märksa hoogsamalt paisuvate rasvavoltide vahele.