Eesti paviljon on Veneetsia arhitektuuribiennaalil üks väheseid, mida päriselt vaja on

17. Veneetsia arhitektuuribiennaal avati tegelikult juba kevadel, kuid eile ja täna toimuvatel rahvuspaviljonide päevadel tehakse tasa seda, mis varem koroonapiirangute tõttu ära jäi. Seekordse biennaali teema on „Among Diverse Beings” ehk „Erinevate eluvormide keskel”. Kõlab ilusti, aga on see vaid kaunis kontseptsioon või on näitusel reaalne kultuuriline ja poliitiline mõju?