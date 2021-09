Välisminister Eva-Maria Liimets osales esimest korda New Yorgis iga-aastasel ÜRO suurimal kokkusaamisel ehk peaassamblee töös. Eri kohtumistel ja üritustel kulus suur osa ajast peamurdmisele, mida hakata peale augustis USA vägede väljaviimise järel loetud päevadega taas Talibani režiimi alla läinud Afganistaniga. Minister Liimets oli üks neist, kes vahetult Kabuli langemise järel uskus ka avalikult, et seekord võiks ometi Taliban olla leebem ning tsiviliseeritum. Paraku näitavad arengud, et Taliban ei kavatse olla pehmem ei valitsejate paika panemisel, naiste õiguste osas ega paljus muus.