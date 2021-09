Kaheksa vaktsineerimata riigikogu töötajat ja minister Anneli Ott on eneseisolatsioonis

Esmaspäeval toimus kultuurikomisjoni koosolek, kus viibis ka Ladõnskaja-Kubits, kes oli siis juba nakkusohtlik. Terviseamet konsulteeris lähikontaktsete kaardistamiseks riigikogu töötajatega, kes andsid ülevaate koosolekuruumist. „Ruumis ei olnud piisavat õhuvahetust ja seal ei kasutatud isikukaitsevahendeid, mistõttu esines oht kokkupuuteks viirusega,” kirjeldas Pruudel.

On aga lootust, et riigikogus kollet ei teki, sest eri uuringud näitavad, et vaktsineeritud inimesed saavad küll teisi nakatada, aga nad on nakkusohtlikud vähem aega kui vaktsineerimata inimesed ning lisaks on nende kehas vähem viirust, seega viirusehulk, mis nad teistele edasi anda saavad, on samuti väiksem.