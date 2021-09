KOHALIKEL RADADEL | Saaremaa vald kipub maapiirkondade elanikke unustama

Eelmisel aastal võttis Saaremaa vallavanem Madis Kallas koroonakriisi tõttu poliitilise vastutuse ning astus tagasi. Uueks vallavanemaks sai Mikk Tuisk, kes sel aastal kandideerib valimisliidus Terve Saaremaa. Tuisk rääkis, et Saaremaa poliitiline sisekliima on stabiilne ning liiga teravaid ütlemisi ei ole. „On muutunud teatud vallavalitsuse liikmed, aga koalitsioon kui selline on tegelikult pidanud,” sõnas Tuisk.

Leidub aga ka teistsuguseid arvamusi. „Sisekliima osas on tunda pingeid, mida põhjustab ühest küljest rohke, tulutu ja läbimõtlemata rapsimine asjaajamistes, teiselt poolt sageli partei- või onupojapoliitikasse kalduv kaadrivalik valla ametikohtade täitmisel,” ütles Jüri Lember Tulevikuerakonnast. Ta lisas, et nii tekib eri leeride vahel usaldamatus, mistõttu ei taha ka koostöö laabuda.