KOHALIKEL RADADEL | Saaremaa püsiühendus mandriga tuleb igal juhul, aga millal ja mis kujul?

Saaremaa püsiühendus mandriga on aastate jooksul kohalike silmis kujunenud vastuoluliseks - on neid, kelle arvates oleks sild kiire ja mugav, kuid ka neid, kes ei pea silda üldsegi vajalikuks. Nüüd on aga kindel, et püsiühendus siiski tuleb. Kavandatakse eriplaneeringut ning tellitakse uuringuid. Aga millal siis püsiühendus tuleb? Eks ikka siis kui eriplaneering, eskiisprojekt, tegevuskava ning töörühmad valmis saavad. Ka raha peab veel leidma.

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles, et praamiliiklus ei ole ühel hetkel enam piisav lahendus. „Arvan, et tulevikus nui neljaks sild peab tulema,” ütles Tuisk. Vallavanema sõnul kasvab praamiliikluse koormus iga aastaga aina enam ning lõpmatuseni ei saa liinile praame lisada. Suvel parvlaev Tõllu õnnetus näitas, et praamiliiklus ei pea varsti enam liikluse koormusele vastu. „Üleveo tipphetked lähevad nii jõhkraks, et lihtsalt ei ole puhtfüüsiliselt võimalik enam viiendat või kuuendat praami liinile lisada, sest need ei mahu kai äärde ära enam,” ütles Tuisk.