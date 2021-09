VALIMISKONTROLL | Kas parteid saavad tõesti ülikoole kamandada?

7. septembril postitas Pärnu linnapeaks kandideeriv Keskerakonda kuuluv Andrei Korobeinik enda Facebooki lehe ajateljele , et valituks osutudes on plaanis tuua infotehnoloogiaõpe Pärnu koolidesse. Korobeinik kirjutas postitusse valimislubadusi loetledes järgneva: “... toome IT-õppe Pärnu koolidesse ja kolledžisse, …”

Täpselt kuu aega varem, 7. augustil, postitati Eesti 200 ametlikule venekeelsele Facebooki lehele pilt, milles lubati Narva linnas valituks saades algatada uute õppekavade sisseseadmist linna haldusalas olevates koolides. Pildil kajastus venekeelne lubadus, mille eestikeelne vaste on järgnev: “Teeme koostööd ja toetame arengut piirkonna kõrghariduses, samuti algatame uute haridusprogrammide avamist.” (Originaalis vene keeles: “Будем сотрудничать и поддерживать развитие высшего образования в регионе, а также инициируем открытие новых учебных программ.”)

EKRE Narva linna valimisprogrammis on lubadusena välja toodud idee toetada Narva kutse- ja kõrgharidusasutustes õppevõimaluste suurendamist. Veebilehele kirjutatud venekeelne väide kõlab eestikeelsena: “Soodustame õppekavade laiendamist Narva kutse- ja kõrgharidusasutustes.” (Originaalis vene keeles: “Будем содействовать расширению учебных программ в профессиональных и высших учебных заведениях Нарвы.”) (https://narvaekre.ee/programma/)

Reformierakonna Saaremaa valla valimisprogramm lubab soodustada merega seotud õppesuundade laiendamist Kuressaare Kolledžis. Veebilehel on kirjas punkt: “Toetame mereharidusega seotud erialade ja teadusuuringute mahu suurendamist ning erinevate tehnoloogia ja ettevõtlusega seotud erialade õppimise võimalust Kuressaare Kolledžis.”

Kontrollime, kas erakondadel on võimalik koolide õppekavades strukturaalseid muudatusi teostada ehk kas eelkirjeldatud väited on kooskõlas hea valimistava kriteeriumiga: “valimislubadused on seotud valitava esinduskogu pädevusega.”