FOTOD | ETDM-is avati ületarbimise vastuoludest kantud valgustinäitus “Vähem on vähem”

Manifesteerimise asemel kõneleb ta näitusel siiski esemete kaudu, mida iseloomustavad lihtsus, polüfunktsionaalsus, emotsionaalsus ja sõltumatus. Nii leiab vaataja näituselt ka mängulisi nimekirju Luisule disainerina praegu olulistest märksõnadest. Suurem osa eksponeeritud objektidest on sündinud paari viimase aasta jooksul ja enamus neist on eksponeeritud esmakordselt.

„Kõiki tooteid ja unikaalesemeid, mida eksponeerin, iseloomustab lihtsus, konstruktsiooniline selgus, võimalikult vähe detaile,” ütleb Luisk. „Teine oluline läbiv teema on traat. Eestis on mitu traadirobotit, milega saab lihtsate vahenditega ägedaid asju teha. Traat on eetiline materjal, sellest saab asju teha ilma jäätmeteta. Traat jookseb ja lõikad seal, kus vaja, midagi ei lähe raisku. Ja metall on ju väga taaskasutatav, vanametalli on kogutud ja ümber töödeldud sajandeid, juba rauaajal sulatati kõiki asju ümber, mis vaja.”

Luisk lisab, et sellele näitusel on kasutatud vähemat hulka materjale ja tehnilisi lahendusi. Seega on väiksem ka jalajälg. Disainitud esemed võivad vaatajale meeldida või mitte, tunduvad huvitavad või ei tundu – maitse asi. Aga funktsionaalsus ja tarbitavus on paigas - Luisu disaineri eetika ei lubakski luua esemeid, mida pole võimalik kasutada.

Tarmo Luisk (1970) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tootedisainerina 1996. aastal ning on üks stabiilsemalt ja järjekindlamalt selles valdkonnas tegutsejaid. Ta on töötanud välja tootesarju paljudele ettevõtetele. Alustanud 1993. aastal valgustite loomisega ASile Rinaldo, kujundas ta oma esimese valgustiseeria Basic (1997), millest kujunes jõuline tähis Eesti uuemas disainis. Järgnes koostöö Estoplastist väljakasvanud kaubamärgiga 4ROOM (alates 2000), mille valgustiperekondadest on suurem osa Luisu disainitud.