EPL Veneetsias | Hävivas linnas kunsti nautimas

Juba enne avamist kritiseeriti 17. Veneetsia arhitektuuribiennaali selle eest, et see paistab jätkuvalt olevat ainult eliidile suunatud üritus, mis hordidest pungil linna veelgi kurnab. Ideede biennaalina see samas töötab, sest isegi kui vaataja jaoks on mõned eksponeeritavad kontseptsioonid rappa jooksnud, siis arhitektuurieriala inimestel on hea näitused inspiratsiooni kogumiseks ära näha. Tavakülastaja saab mõtlemisainet, et mida hullu tema elukeskkonnast järgmistel kümnenditel teha kavatsetakse.