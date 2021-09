Veneetsia biennaal. Rohkem ideid kui lahendusi

17. Veneetsia arhitektuuribiennaal on avatud veel ligi kaks kuud, nii et kes saab, jõuab saabuva pimeduse eest korraks Itaalia päikese alla pageda. Kuigi olen varasematel päevadel olnud biennaalist kirjutades pigem kriitiline, siis on ikkagi parem, et selline üritus toimub, kui et ei toimu. Midagi sellest ikka sünnib: isegi kui mitte kohe nähtavat praktilist kasu, siis vähemalt uusi ideid.

Seekordne teema „How Will We Live Together?” („Kuidas me koos elame?”) on teravmeelitsejatele rohkelt materjali pakkunud. Miks? Sellest saad lugeda alljärgnevast loost.